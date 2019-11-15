Сборная Украины дебютировала в Запорожье: как город принял национальную команду

Сборная Украины в четверг, 14 ноября, вырвала победу в товарищеской игре против Эстонии. Но, пожалуй, самым интересным моментом игры стал не гол в компенсированное время, а то, что за 27 лет "сине-желтые" впервые сыграли в Запорожье.

Украина – Эстония 1:0

Перед самым матчем в тренерского штаба возникли значительные кадровые проблемы, ведь участие в матче по разным причинам не могли принять более половины стартового состава. Поэтому на игру пришлось выходить в экспериментальном составе.

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Так, возможность сыграть в стартовом составе получили, например, молодой голкипер Андрей Лунин, Евгений Шахов, Артем Беседин и уроженец Запорожья Сергей Сидорчук. Кроме того, выйдя на замену за сборную, дебютировал Дмитрий Иванисеня.

Матч выдался довольно интересным по количеству моментов в сборной Украины, но довольно скупым по их реализации. Пока "сине-желтые" безрезультатно пытались подобрать ключи к воротам соперника, эстонцы же просто отсиживались в защите, выходя в одиночные контратаки.

Забить единственный гол в игре удалось только в компенсированное арбитром время. Роман Безус, который получил капитанскую повязку после замен Андрея Ярмоленко и Евгения Шахова, удачно исполнил штрафной удар, а мяч с рикошетом от стенки оказался в воротах. Победный гол был забит лишь на 90+2 минуте игры.

Сразу же после этого опасный момент возник возле ворот Андрея Лунина, но полузащитник эстонцев Васильев не попал по воротам. Матч завершился минимальным преимуществом сборной Украины.

Украина – Эстония: видеообзор матча

Как Запорожье приняло национальную сборную

Ощущение, что город думает только о будущем футбольном матче возникло еще на железнодорожной станции – сразу же по прибытии в Запорожье. Там у тебя впервые спрашивают, приехал ли ты сюда, чтобы посмотреть игру сборной Украины.

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О том, что сборная Украины приехала в Запорожье, говорили везде – в кафе, такси и на разных туристических маршрутах, вроде острова Хортица. Казалось, это событие является настоящим праздником для местных.

Удивило и то, что за час до матча можно было без лишних проблем добраться на стадион – ни тебе огромных пробок, ни огромных толп людей.

То ли из-за сравнительно небольшой вместимости "Славутич-Арены" (всего 12 тысяч мест), то ли из-за удобного расположения стадиона до и после матча даже не была парализована половина города, как это, например, часто бывает во время матчей сборной во Львове.

Единственным минусом и даже определенным разочарованием стало то, что стадион фактически непригоден для просмотра матчей в это время года. Если бы не фанатские кричалки, то можно было бы по-настоящему замерзнуть.

Впрочем стоит отметить: поддерживали "сине-желтых" в Запорожье довольно мощно. Болельщики своей поддержкой по-настоящему подгоняли своих любимцев все ближе и ближе к воротам соперника.

"Славутич-Арена" во время матча сборной Украины: смотрите фото

Что о дебюте сборной в Запорожье говорили местные

Еще по дороге к стадиону таксист порадовался за нас из-за возможности посетить игру сборной в Запорожье. Сам же, признается, очень хотел попасть на матч, потому что сын обожает футбол, но не смог из-за "перекупщиков", которые массово скупали билеты.

И действительно уже накануне матча не осталось ни одного свободного билета, а во время игры единичные пустые места было заметно невооруженным глазом. Да и перед входом на стадион часто подходят люди, которые спрашивают, не нужен ли вам случайно билет на игру.

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Впрочем, махинации с билетами вообще не помешали жителям Запорожья насладиться игрой национальной сборной в родном городе.

Многие из местных впервые смогли вживую увидеть игру "национальной дружины", кому-то приходилось ездить в другие города, чтобы поболеть за своих, а вот болельщик Сергей рассказывает: раньше за украинскую сборную болел только на выездах за рубежом.

В частности, ему приходилось побывать на матчах "сине-желтых" в Португалии, Люксембурге и Литве. Теперь мужчина не скрывает улыбки – он смог увидеть игру сборной в родном городе.

Это очень хорошо. Популяризация футбола должна быть во всех городах, даже небольших. Столько людей пришло на стадион, атмосфера прекрасная, все классно,

– рассказал болельщик.

Радовались возможности увидеть сборную в Запорожье и другие местные. Все как один утверждают: вырванная в конце матча победа – это и заслуга болельщиков, которые поддерживали своих любимцев до последних секунд игры.

Кроме того, каждый болельщик, с которым удалось пообщаться после игры, заверил: когда сборная в следующий раз приедет в Запорожье, обязательно снова придут на стадион.

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