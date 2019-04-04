Сборная Украины достигла значительного прогресса в рейтинге FIFA
Национальная сборная Украины по футболу достигла значительного прогресса в обновленном рейтинге FIFA.
Команда Андрея Шевченко достигла прогресса, переместившись на три ступеньки вверх.
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Теперь "сине-желтые" занимают 27-ю позицию. Поспособствовали этому два матча в рамках квалификации к Евро-2020. Как известно, украинцы сыграли вничью с Португалией и благодаря автоголу победили Люксембург.
Среди команд, которые противостоят украинцам в группе B, наилучшую позицию имеет Португалия – 7-ю. Португальцы опустились на одну строчку. Сборная Сербии, с которой "сине-желтые" сыграют следующий матч, на 29 месте.
Сборная Люксембурга поднялась на 86 место, а Литва остается на 132 строчке. Возглавляет же рейтинг Бельгия, вторая Франция, третья – Бразилия.