Сборная Украины драматично уступила Ирландии в отборе женского Евро-2021
Женская сборная Украины по футболу проиграла третий подряд матч в рамках квалификации Евро-2021. На этот раз украинки проиграли Ирландии.
Ирландия – Украина 3:2
Голы: Маккейб, 25, Джарретт, 28, Шматко, 53 (авт.) – Шматко, 34, Овдийчук, 43
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Подопечным Натальи Зинченко не удалось положить первые очки в копилку. Хозяйки в первом тайме дважды поразили ворота Самсон.
Украинки сумели отыграться еще до перерыва благодаря голам легионеров – Шматко из белорусского "Минска" и Овдийчук из испанского "Атлеткио".
Однако после перерыва более удачно действовала местная команда, которая и одержала победу благодаря автоголу Шматко.
После трех матчей в квалификации украинки не завоевали ни одного очка. В пассиве украинок 19 пропущенных голов. Следующую игру сборная Украины проведет 10-го апреля 2020 года против Черногории.