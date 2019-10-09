Сборная Украины драматично уступила Ирландии в отборе женского Евро-2021

Женская сборная Украины по футболу проиграла третий подряд матч в рамках квалификации Евро-2021. На этот раз украинки проиграли Ирландии.

Ирландия – Украина 3:2

Голы: Маккейб, 25, Джарретт, 28, Шматко, 53 (авт.) – Шматко, 34, Овдийчук, 43

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Подопечным Натальи Зинченко не удалось положить первые очки в копилку. Хозяйки в первом тайме дважды поразили ворота Самсон.

Украинки сумели отыграться еще до перерыва благодаря голам легионеров – Шматко из белорусского "Минска" и Овдийчук из испанского "Атлеткио".

Однако после перерыва более удачно действовала местная команда, которая и одержала победу благодаря автоголу Шматко.

После трех матчей в квалификации украинки не завоевали ни одного очка. В пассиве украинок 19 пропущенных голов. Следующую игру сборная Украины проведет 10-го апреля 2020 года против Черногории.