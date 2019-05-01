Сборная Украины феерично разгромила Нидерланды на чемпионате мира по хоккею: видео

Сборная Украины не оставила шансов Нидерландам на чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1В. "Сине-желтые" забросили в ворота соперников аж восемь шайб.

Украинцы проиграли первые два матча на чемпионате мира – Японии и Польши. Поэтому "сине-желтым" нужно было побеждать, чтобы не вылететь в низший дивизион. И дебютная победа пришлась на матч против Нидерландов.

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Несмотря на итоговый разгромный счет, первую шайбу украинцы забросили за 27 секунд до конца первого периода – отличился Андрей Михнов. А во втором периоде Нидерланды сравняли счет. И с 32 до 36 минуты украинцы забросили четыре шайбы. Это и стало определяющим в победе сборной Украины.

В третьем периоде украинцы забросили еще три шайбы, каждый раз удачно используя игру в большинстве.

Стоит отметить, что первым хет-триком в карьере на международном уровне отличился нападающий "Донбасса" Виталий Лялька. Свои дебютные шайбы за главную команду страны забросили Вадим Мазур, Игорь Мережко и Даниил Скрипец.

В четверг, 2 мая, украинская команда проведет четвертый матч на турнире. Соперником украинцев будут хоккеисты Румынии.

Нидерланды – Украина – 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)

Шайбы: 0:1. Михнов (19:33), 1:1. Мейсон (Клем, 27:23 – больш.), 1:2. Скрипец (Пересунько, Бабинец, 32:40), 1:3. Мережко (Задоенко, Даниленко, 32:51), 1:4. Лялька (Толстушко, Михнов, 33:25), 1:5. Мазур (Григорьев, Михнов, 36:00), 1:6. Михнов (Лялька, Мазур, 44:34 – больш.), 1: 7. Лялька (Михнов, Пангелов-Юлдашев, 49:49 – больш.), 1: 8. Лялька (Михнов, Мазур, 58:49 – больш.).