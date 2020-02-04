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Сборная Украины хочет провести дома два матча перед Евро-2020 – названы города

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Сборная Украины по футболу / Фото из открытых источников

В ходе подготовки к Евро-2020 сборная Украины определилась с планами на мартовские международные дни ФИФА.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сборная Украины перед отъездом на Евро-2020 планирует провести два домашних контрольных матча.

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Эти спарринги пройдут в июне непосредственно перед официальным отъездом на турнир. Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы матчи прошли в Киеве и Львове.

Напомним, сборная Украины также проведет два спарринга на весеннем сборе – 27 марта в Париже "сине-желтые" сыграют со сборной Франции, а 31 марта в Хожуве со сборной Польши.

Третьим по счету спарринг-партнером "сине-желтых" станет сборная Кипра. Ожидается, что игра пройдет в Украине 26 мая. Еще два поединка пройдут 2 и 7 июня.

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Автор: Висент Луис
Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Новости Спорта Спорт Евро-2020
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