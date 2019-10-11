Сборная Украины и Литвы определились с формой на матч

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Сборная Украины
Сборная Украины

Сегодня сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Игра состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

Перед матчем представители обеих команд определились с формой, в которых сыграют сборные.

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Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы (вратарь – в салатовой).


Форма сборной Украины на матч против Литвы

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Соперники украинцев выйдут на поле ОСК "Металлист" в красном, ворота – в черном.


Форма сборной Литвы на матч против Украины

Напомним, матч Украина – Литва начнется в 21:45. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Украина – Литва Сборная Украины по футболу Футбол
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