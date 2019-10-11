Сборная Украины и Литвы определились с формой на матч

Сегодня сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Игра состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

Перед матчем представители обеих команд определились с формой, в которых сыграют сборные. Читайте также: Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы (вратарь – в салатовой).

Форма сборной Украины на матч против Литвы Читайте также: Болельщики с электронными билетами не смогут попасть на матч Украина – Литва в Харькове Соперники украинцев выйдут на поле ОСК "Металлист" в красном, ворота – в черном.

Форма сборной Литвы на матч против Украины Напомним, матч Украина – Литва начнется в 21:45. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.