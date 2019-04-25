Сборная Украины может потерять двух футболистов на топ-матче из-за Чемпионата мира

Двое игроков сборной Украины – вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко – могут не сыграть за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Оба игрока могут сыграть за сборную Украины U-20 на чемпионате мира. Наставник наших юниоров Александр Петраков рассчитывает на этих футболистов и заручился поддержкой у главного тренера первой команды Андрея Шевченко, сообщает "Сборная №1".

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Чемпионат сборных U-20 состоится в Польше и продлится с 23 мая по 15 июня. Наша сборная на групповой стадии сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая). В то же время подготовка национальной команды к поединкам с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) стартует 31 мая. Поэтому если сборная Украины выйдет в следующий раунд, то Лунин и Миколенко не помогут национальной сборной.