Сборная Украины на игру против Нигерии выйдет в эксклюзивной форме, матч будет благотворительным

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Збірна України зіграє у білій формі
Збірна України зіграє у білій формі / УАФ

Збірна України з футболу 10 вересня зіграє товариський матч проти збірної Нігерії. На цей матч українська збірна вперше в історії вийде на поле в новому комплекті форми білого кольору.

Еще до матча на странице Украинской ассоциации по футболу будет открыт аукцион. Его победитель получит эксклюзивную белую футболку любого игрока (на выбор) нашей сборной с первого матча команды в новой форме. Дополнительным бонусом для победителя аукциона станут автографы футболистов сборной и главного тренера команды на приобретенной футболке, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

К слову: Билеты на матч Украина – Нигерия в Днепре поступили в продажу: цена и где купить

Деньги, которые будут получены от этого аукциона, пойдут на лечение 16-летнему болельщику команды Никите Малецкому, который занимается футболом с 7 лет и мечтает о карьере профессионального игрока. У юноши была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Никиту уже прооперировали и сейчас он проходит не менее важный дальнейший курс лечения, которое семья парня самостоятельно оплатить не в состоянии. На лечение Никиты также будет направлена часть средств от продажи билетов на матч Украина – Нигерия.


Никита Малецкий

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта благотворительность Сборная Украины по футболу
Источник: 24 канал
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