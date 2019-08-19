Сборная Украины на игру против Нигерии выйдет в эксклюзивной форме, матч будет благотворительным

Збірна України з футболу 10 вересня зіграє товариський матч проти збірної Нігерії. На цей матч українська збірна вперше в історії вийде на поле в новому комплекті форми білого кольору.

Еще до матча на странице Украинской ассоциации по футболу будет открыт аукцион. Его победитель получит эксклюзивную белую футболку любого игрока (на выбор) нашей сборной с первого матча команды в новой форме. Дополнительным бонусом для победителя аукциона станут автографы футболистов сборной и главного тренера команды на приобретенной футболке, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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Деньги, которые будут получены от этого аукциона, пойдут на лечение 16-летнему болельщику команды Никите Малецкому, который занимается футболом с 7 лет и мечтает о карьере профессионального игрока. У юноши была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Никиту уже прооперировали и сейчас он проходит не менее важный дальнейший курс лечения, которое семья парня самостоятельно оплатить не в состоянии. На лечение Никиты также будет направлена часть средств от продажи билетов на матч Украина – Нигерия.



Никита Малецкий