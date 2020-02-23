24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Сборная Украины на последней секунде отдала победу Венгрии в отборе на Евробаскет-2021

- Читати новину українською
Збірна України з баскетболу / fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу провела второй поединок в отборе к чемпионату Европы 2021. В Запорожье "сине-желтые" проиграли Венгрии.

Україна – Угорщина 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

До теми: Збірна України переможно стартувала у відборі на Євробаскет-2021

Обидві команди продемонстрували жахливу результативність у першій половині гри. На двох за дві чверті команди набрали 58 очок.

На велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса пішли з перевагою всього у два очки.

У третій 10-хвилинці угорцям вдалося досягти локального успіху, вигравши чверть з різницею в одне очко.

Угорщина перехопила ініціативу упродовж останньої чверті й більшу частину часу була попереду. Але за 4 секунди до кінця гри українці відігралися й рахунок на табло був 60:60.

На жаль, цього часу вистачило угорцям, щоб провести одну атаку та вийти вперед – 60:62. В українців фізично не вистачило часу провести атаку у відповідь – прикра поразка вдома.

Наступний матч збірна України проведе 27 листопада на виїзді проти Словенії. Того ж місяця "синьо-жовті" зустрінуться з Австрією.

У лютому 2021 року українців чекають повторні зустрічі з Угорщиною та Словенією.

Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:15 В матче НХЛ 42-летний водитель стал на ворота команды и отразил 7 бросков: видео
Михайло Гема
сегодня 12:45 Кто самый сильный боксер супертяжелого веса? Опрос
Михайло Гема
сегодня 08:25 "Реал" сенсационно проиграл "Леванте" и опустился на второе место: видео
Ігор Саджениця
22 февраля 23:09 Беринчик вышел на бой с Сармиенто в ярком образе Халка – эффектное видео
Юрій Семенюк
22 февраля 19:10 19-летний Холанн забил очередной гол за "Боруссию" и принес команде победу: видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук