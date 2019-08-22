Сборная Украины натурализует очередного баскетболиста

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Кори Уолден
Кори Уолден / Фото из открытых источников

Сборная Украины по баскетболу натурализует очередного игрока. Новичком украинской сборной станет американский защитник "Партизана" Кори Уолден.

Кандидатуру 27-летнего игрока утвердил новый главный тренер сборной Айнарс Багатскис –  он возглавил команду в июле.

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Уолден уже дал согласие выступать за Украину. 188-сантиметровый защитник – выпускник университета Восточного Кентукки, этим летом он подписал контракт с сербским "Партизаном".

Два предыдущих сезона Уолден сыграл в "Хапоэль" Холон из Израиля. В прошлом сезоне Кори стал MVP чемпионата Израиля, он набирал 18,4 очка и делал 5 передач в среднем за игру.

В Лиге чемпионов ФИБА сыграл 11 матчей, набирая 13,8 очка + 4,0 передачи за 32,7 минуты на паркете.

Ранее у сборной Украины было три натурализованных игрока – Стивен Бертт, Пух Джетер и Джером Рэндл.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: Планета Баскетбол
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