Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Эстерсунде

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Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды на классическую эстафету. Гонка в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде состоится 7 декабря в 18:30.

Первым на дистанцию выйдет Артем Тищенко, вслед за ним Артем Прима. Третий этап закрывать Руслан Ткаленко, а в роли финишера выступит Дмитрий Пидручный.

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Артем Тищенко уже бежал одиночную смешанную эстафету, в которой сборная Украины заняла четвертое место.

Зато Артем Прима выступил в смешанной эстафете, которую сборная Украины провалила – четырнадцатое место. Отметим, что Дмитрий Пидручный пропустил эстафету из-за травмы.

Тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев заявил, что Юлия Джима и Анастасия Меркушина точно примут участие в воскресной эстафете.

Вита и Валентина Семеренко, Надежда Белкина и Дарья Блашка претендуют на два других места.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Артем Тищенко Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона Руслан Ткаленко
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