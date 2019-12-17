Сборная Украины не будет менять состав на Кубок мира по биатлону в Анси

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Сергей Семенов / biathlon.com.ua

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что Сергей Семенов не присоединится к команде на третий этап Кубка мира. Уже 19-го декабря третий этап стартует во французском Анси.

По словам Юрая Санитры, Сергей Семенов вернется в состав сборной Украины в январе. Однако следующие гонки мужская команда проведет в привычном составе.

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Болельщики ждут, что на этап в Анси (Франция) поедет Сергей Семенов, но как я говорил ранее, у нас была долгая беседа. Сергей хочет как можно больше стартов, чтобы подтвердить свою форму.

Попробую его задействовать в январе на Кубке мира. Еще есть сложности из-за организации, необходимы разрешения на оружие. Поэтому на следующем этапе будем стартовать этим же составом. Могу сказать стопроцентно, что на январь изменю одного или двух спортсменов,
– цитирует тренера "UA:БИАТЛОН".

Таким образом, мужская сборная Украины, скорее всего, выступит в Анси таким составом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Однако Сергей Семенов продолжит выступать на Кубке IBU.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости биатлона
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