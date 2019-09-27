Сборная Украины не сыграет в России на групповом этапе Евро-2020

Сборная Украины по футболу не сможет сыграть на стадионе в Санкт-Петербурге (Россия) на групповом этапе Евро-2020, если выйдет в финальную стадию. При этом украинская команда может сыграть на стадионе в Петербурге в матче 1/4 финала.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части Евро-2020, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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Согласно регламенту турнира, хозяева соревнований, которые выйдут в финальную стадию, проведут на родном стадионе минимум два матча в группе, но в плей-офф таких гарантий уже нет. В Санкт-Петербурге пройдут матчи группы B, куда будет помещена Россия, если квалифицируется на турнир.

Следовательно, сборная Украины не сможет попасть в группу B, три игры которой состоятся в Санкт-Петербурге.

Вероятно, сборная Украины может сыграть на групповом в Санкт-Петербурге, если Россия не выйдет на Евро-2020. За четыре тура до завершения группового этапа Россия среди лидеров в группе I.

При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала.

На данный момент сборная Украины лидирует в квалификационной группе B. Чтобы гарантировать участие в финальной стадии Евро-2020 команде Андрея Шевченко достаточно набрать четыре очка в двух следующих матчах (против Литвы и Португалии).

Кроме сборных России и Украины при жеребьевке в случае выхода на турнир будут разведены по разным группам команды Армении и Азербайджана, а также Испании и Гибралтара. Сборная Косово не сможет сыграть с сербами или боснийцами.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня до 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира – три матча группового этапа и один матч стадии 1/4 финала.

Матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте и Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.