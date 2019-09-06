Сборная Украины неожиданно проиграла финнам в отборе молодежного Евро-2021: видео

Сборная Украины U-21 начала квалификацию к чемпионату Европы 2021 года. В Запорожье "сине-желтые" принимали сборную Финляндии. Поединок завершился неожиданной победой Финляндии.

Украина U-21 – Финляндия U-21 0:2

Голы: Кельман, 18, Валакари, 81 (Пэн.)

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Для наставника украинцев Руслана Ротаня эта игра была особенной, поскольку он дебютировал во главе сборной в официальном поединке. На старте матча более активными были именно хозяева. В частности, на седьмой минуте мог отличиться Топалов. Однако Дмитрий не попал в ворота финнов после подачи Конопли.

Гости первую хорошую атаку провели на 17 минуте: финны прорвались по левому флангу. Атака гостей завершилась сейвом Олега Билыка. Через мгновение гости открыли счет в игре. На 18 минуте произошло вбрасывание из-за боковой линии, финны "раскатали" защитников сборной Украины и вывели на удар Валакари. Выстрел от Онни голкипер Билык парировал, но очень неудачно, отбив перед собой. Первым на добивании был Кельман – 1:0.

Пропущенный гол сильно разозлил подопечных Ротаня, которые побежали отыгрываться. Украинцы создали достаточно острых моментов, но до гола так и не дошло. Наиболее опасная атака "сине-желтым" удалась в конце первого тайма. Корниенко прострелил на Сикан, но удар того приняла перекладина.

Сразу после перерыва Ротань провел замену: вместо Козака вышел динамовец Цитаишвили. Атакующий полузащитник сразу создал несколько острых моментов и на 48 минуте едва не забил гол. Еще один момент Георгий имел на 59 минуте: футболист замкнул прострел с фланга Корниенко, но голкипер парировал удар.

Украинцы продолжали доминировать на футбольном поле: еще одна возможность у "сине-желтых" была на 76 минуте. Корниенко получил прекрасный пас от Мудрика в штрафной. Защитник мог пробивать по воротам, но решил сделать прострел, который гости с севера Европы отбили.

Свой единичный момент на 80 минуте имела Финляндия: Пиккаряйнен после штрафного попал в перекладину. Через мгновение Алибеков нарушил правила в штрафной – пенальти. "Приговор" уверенно исполнил Валакари. Отыграться в оставшееся время хозяева не успели – Руслан Ротань дебютировал с поражения.

Следующий матч подопечные Ротаня проведут дома 10-го сентября против Мальты. Другие соперники сборной Украины в группе: Дания Румыния и Северная Ирландия.

Украина U-21 – Финляндия U-21 видеообзор матча