Сборная Украины несмотря на поражение Свитолиной вышла в плей-офф Кубка Федерации – видео

8 февраля сборная Украины в Таллинне провела заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина победила хозяев кортов, сборную Эстонии – 2: 1.

В первом матче дня Даяна Ястремская играла с Еленой Малыгиной. Украинка одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:1.

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В матче с эстонкой Даяна была явно сильнее и реализовала 5 из 10 брейкпоинтов, в то время как ее соперница воспользовалась единственным шансом на брейк. Украинка по ходу матча сумела забить 4 "эйса" и допустила 2 двойные ошибки. У ее соперницы на счету всего одна "двойная", но Малыгиной не удалось провести ни одной подачи навылет.

Даяна Ястремская – Елена Малыгина видеообзор матча

Далее эстонка Анетт Контавейт обыграла Элину Свитолину 6:3, 6:7 (5), 6:2 и позволила сборной Эстонии сравнять счет в матче Кубка Федерации.

В первом сете украинка плохо держала свою подачу. Элина выигрывала 58% своих первых мячей, позволяя сопернице постоянно навязывать борьбу. Элина первой сделала брейк, но тут же упустила свою подачу. Контавейт довела сет до победы 6:3. Во втором сете у Свитолиной также были проблемы на своей подаче, но теперь ошибалась и эстонка. Однако, Элине не удалось завершить сет в свою пользу при счете 5:3. Игра продолжилась до тай-брейка, в котором украинка все же взяла верх 7:5.

Третий сет остался за эстонкой, которая отдала Свитолиной всего два гейма. Элина трижды проиграла на своей подаче и навязать борьбу Контавейт не сумела.

Элина Свитолина – Анетт Контавейт видеообзор матча

Таким образом, победитель решался в матче пар. Марта Костюк вместе с Даяной Ястремской без шансов разгромили дуэт Анетт Контавейт/Елена Малыгина – 6:2, 6:0.

Таким образом, сборная Украины вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Напомним, что в первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.