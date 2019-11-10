Сборная Украины обидно уступила Латвии в финале турнира в Таллине

Сборная Украины по хоккею проиграла в финальном матче Turkish Airlines Baltic Challenge Cup команде Латвии со счетом 2:3.

Украина – Латвия 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Янишевский (9:08), Лялька (49:54)

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Матч украинцы начали очень активно, стараясь максимально прессинговать противника в его зоне. Однако, счет был открыт благодаря опасной контратаке в ходе которой, после точного паса от Павла Тарана, Алексей Янишевский раскрыл латвийские ворота.

После пропущенной шайбы команда из Латвии не на шутку активизировалась и полностью захватила контроль на площадке, существенно перебросав своего оппонента. За 30 секунд до конца первого периода такой прессинг вылился в заброшенную шайбу – в большинстве латвийцы разыграли классную атаку и отправили шайбу точно в дальнюю девятку ворот Олега Петрова, сравняв цифры на табло.

Даже при довольно равной игре вторую двадцатиминутку украинская команда провела не очень удачно. Украина не смогла реализовать свои голевые моменты, оставив ворота Латвии во втором периоде сухими. А вот латвийцы сумели воспользоваться своими шансами у ворот Украины и дважды прошили Олега Петрова, получив двойное преимущество.

Заключительный период украинцы провели на высоких скоростях, всеми силами пытаясь отыграть пропущенные во второй двадцатиминутке шайбы. К экватору периода это дало свои плоды – в большинстве вратаря латвийцев прошил Виталий Лялька, вернув украинскому болельщику надежду на победу в этом турнире.

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Однако, даже не смотря на большое количество атак от украинской национальной команды, латыши выдержали натиск и сумели сохранить свое минимальное преимущество.

Поражение 2:3 и национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера заняла второе второе место на Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. Отметим, что этот турнир стал первым этапом подготовки украинской команды к предолимпийскому отборочному турниру, который пройдет в столице Казахстана с 6-го по 9 февраля.