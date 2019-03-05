Сборная Украины объявила состав на Чемпионат мира по биатлону

Уже в четверг, 7 марта, в шведском Эстерсунде стартует Чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины объявила свой состав на этот турнир.

На чемпионате мира по биатлону сборная Украины будет представлена ​​пятью женщинами и шестью мужчинами. При этом изначально было по пять представителей – тренеры женской сборной не сочли необходимым привлекать в состав команды шестую участницу. Но потом по результатам седьмого этапа Кубка IBU в Отепяя в заявку мужской сборной Украины на чемпионат мира включен Виталий Труш.

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Полный список биатлонистов, которые отправятся в Эстерсунд, выглядит так:

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш.

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Всего запланировано 12 гонок.

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