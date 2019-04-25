Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по хоккею

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Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею

Тренерский штаб национальной сборной команды Украины определился со списком 22 игроков, которые отправятся в эстонский Таллин для участия в чемпионате мира по хоккею 2019 года.

В Таллинн украинская команда поедет с рядом игроков, которые никогда не выступали на взрослых чемпионатах мира. Среди абсолютных дебютантов команды Артур Оганджанян, Игорь Мережко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Вадим Мазур, Дмитрий Даниленко, Александр Пересунько, Никита Коваленко, Олег Задоенко и Владимир Чердак.

На чемпионат мира-2019 в Дивизионе 1В отправятся 22 хоккеиста сборной Украины:
вратари – Дьяченко Богдан, Оганджанян Артур;
защитники – Григорьев Андрей, Мережко Игорь, Пангелов-Юлдашев Филипп, Петрухно Денис, Романенко Владимир, Скрипец Даниил, Толстушко Всеволод;
нападающие – Бабинец Сергей, Буценко Никита, Гаврик Владислав, Гриценко Тимур, Даниленко Дмитрий, Задоенко Олег, Коваленко Никита, Лялька Виталий, Мазур Вадим, Михнов Андрей, Нименко Дмитрий, Пересунько Александр, Чердак Владимир.

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На турнире в столице Эстонии сине-желтые сразятся с командами Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Матчи чемпионата мира пройдут с 28 апреля по 4 мая 2019 года.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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