Сборная Украины объявила свой состав на молодежный Чемпионат мира по хоккею

В четверг, 12 декабря, молодежная сборная Украины сыграет свою первую игру на домашнем Чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІВ против Венгрии. Перед этим в среду во Дворце спорта в Киеве состоялась процедура регистрации команд.

Всего в заявку сборной Украины U20 попали 20 хоккеистов, сообщает Украинская хоккейная лига. Интересно: Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей Состав сборной Украины Вратари Артур Оганджнян – Twin City Thunder (США);

Владислав Гурко – "Днепр". Защитники Михаил Васильев – "Белый Барс";

Сергей Логач – "Белый Барс";

Богдан Грицюк – "Белый Барс";

Никита Кругляков – "Днепр";

Денис Матусевич – "Днепр";

Артур Чолач – New Jersey Jr. Titans (США);

Евгений Ратушный – Gyori ETO (Венгрия). Нападающие Евгений Абаджян – "Динамо" Харьков;

Станислав Садовиков – "Динамо" Днепр;

Владислав Брага – "Днепр" Херсон;

Богдан Середницкий – "Белый Барс";

Артем Целогородцев – "Днепр" Херсон;

Феликс Морозов – Baie-Comeau Drakkar (Канада);

Александр Пересунько – Victoriaville Tigres (Канада);

Алексей Сиротенко – Dallas Snipers (США);

Денис Архипенко – Team Maryland (США);

Дмитрий Даниленко – South Shore Kings (США);

Глеб Кривошапкин – Ogden Mustangs (США);

Артем Матейченко – New Hampshire Avalanche (США). На Чемпионате мира молодежная сборная Украины сыграет против ровесников из Польши, Франции, Венгрии, Эстонии и Италии. В прошлом году украинская команда с пятью зачетными пунктами финишировала пятой, будучи за шаг от вылета в низший дивизион.