Сборная Украины объявила свой состав на молодежный Чемпионат мира по хоккею
В четверг, 12 декабря, молодежная сборная Украины сыграет свою первую игру на домашнем Чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІВ против Венгрии. Перед этим в среду во Дворце спорта в Киеве состоялась процедура регистрации команд.
Всего в заявку сборной Украины U20 попали 20 хоккеистов, сообщает Украинская хоккейная лига.
Интересно: Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей
Состав сборной Украины
Вратари
- Артур Оганджнян – Twin City Thunder (США);
- Владислав Гурко – "Днепр".
Защитники
- Михаил Васильев – "Белый Барс";
- Сергей Логач – "Белый Барс";
- Богдан Грицюк – "Белый Барс";
- Никита Кругляков – "Днепр";
- Денис Матусевич – "Днепр";
- Артур Чолач – New Jersey Jr. Titans (США);
- Евгений Ратушный – Gyori ETO (Венгрия).
Нападающие
- Евгений Абаджян – "Динамо" Харьков;
- Станислав Садовиков – "Динамо" Днепр;
- Владислав Брага – "Днепр" Херсон;
- Богдан Середницкий – "Белый Барс";
- Артем Целогородцев – "Днепр" Херсон;
- Феликс Морозов – Baie-Comeau Drakkar (Канада);
- Александр Пересунько – Victoriaville Tigres (Канада);
- Алексей Сиротенко – Dallas Snipers (США);
- Денис Архипенко – Team Maryland (США);
- Дмитрий Даниленко – South Shore Kings (США);
- Глеб Кривошапкин – Ogden Mustangs (США);
- Артем Матейченко – New Hampshire Avalanche (США).
На Чемпионате мира молодежная сборная Украины сыграет против ровесников из Польши, Франции, Венгрии, Эстонии и Италии. В прошлом году украинская команда с пятью зачетными пунктами финишировала пятой, будучи за шаг от вылета в низший дивизион.
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