Сборная Украины объявила свой состав на молодежный Чемпионат мира по хоккею

9 Читати новину українською
Молодежная сборная Украины игрой против Венгрии начнет выступления на Чемпионате мира / prm.ua

В четверг, 12 декабря, молодежная сборная Украины сыграет свою первую игру на домашнем Чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІВ против Венгрии. Перед этим в среду во Дворце спорта в Киеве состоялась процедура регистрации команд.

Всего в заявку сборной Украины U20 попали 20 хоккеистов, сообщает Украинская хоккейная лига.

Интересно: Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей

Состав сборной Украины

Вратари

  • Артур Оганджнян – Twin City Thunder (США);
  • Владислав Гурко – "Днепр".

Защитники

  • Михаил Васильев – "Белый Барс";
  • Сергей Логач – "Белый Барс";
  • Богдан Грицюк – "Белый Барс";
  • Никита Кругляков – "Днепр";
  • Денис Матусевич – "Днепр";
  • Артур Чолач – New Jersey Jr. Titans (США);
  • Евгений Ратушный – Gyori ETO (Венгрия).

Нападающие

  • Евгений Абаджян – "Динамо" Харьков;
  • Станислав Садовиков – "Динамо" Днепр;
  • Владислав Брага – "Днепр" Херсон;
  • Богдан Середницкий – "Белый Барс";
  • Артем Целогородцев – "Днепр" Херсон;
  • Феликс Морозов – Baie-Comeau Drakkar (Канада);
  • Александр Пересунько – Victoriaville Tigres (Канада);
  • Алексей Сиротенко – Dallas Snipers (США);
  • Денис Архипенко – Team Maryland (США);
  • Дмитрий Даниленко – South Shore Kings (США);
  • Глеб Кривошапкин – Ogden Mustangs (США);
  • Артем Матейченко – New Hampshire Avalanche (США).

На Чемпионате мира молодежная сборная Украины сыграет против ровесников из Польши, Франции, Венгрии, Эстонии и Италии. В прошлом году украинская команда с пятью зачетными пунктами финишировала пятой, будучи за шаг от вылета в низший дивизион.

Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
сегодня
3397
Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Новости Спорта ХК Днепр ХК Белий Барс Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:16 Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео
Юрій Семенюк 74
сегодня 12:20 Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
Юрій Семенюк 2024
сегодня 00:15 Разгромное поражение "Шахтера" и победа "Мансити": результаты матчей Лиги чемпионов 11 декабря
Юрій Семенюк 766
сегодня 00:07 Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Юрій Семенюк 1096
11 декабря 14:39 Милевский заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" – видео
Вісент Луїс 137
Новости
Больше новостей
Залиште відгук