Сборная Украины объявила заявку на матчи отбора Евро-2020 по гандболу

Федерация гандбола Украины обнародовала список игроков, которые будут готовиться к двум матчам отбора на Чемпионат Европы 2020 года.

12 июня в Киеве украинцы сыграют против сборной Дании. 16 июня нашу команду ожидает выезд в Подгорицу на игру против Черногории.

Читайте также: Львовская "Галичанка" досрочно выиграла чемпионат Украины по гандболу

В общем в список попали 22 игрока. Еще шестеро находятся в резервном списке.

Вратари: Геннадий Комок, Антон Терехов (оба – "Мотор"), Антон Деревянкин (ZTR);

Полевые игроки: Станислав Жуков ("Гуммерсбах", Германия), Сергей Онуфриенко ("Шартр", Франция), Владислав Остроушко ("Еврофарм Работник", Македония), Александр Кириленко ("КОКС", Финляндия), Павел Гурковский ("Келераши", Румыния), Роман Чичикало ("Заглебе-Любин", Польша), Дмитрий Горига ("Погонь Щецин", Польша), Богдан Черкащенко ("СКА-Минск", Беларусь), Станислав Плясун ("Шаля", Словакия), Дмитрий Дорощук, Артем Козакевич, Юрий Кубатко, Захар Денисов (все – "Мотор"), Андрей Акименко, Александр Тильте, Дмитрий Ильченко (все – ZTR), Владислав Паровинчак, Евгений Жук, Дмитрий Тютюнник (все – ЗНТУ-ЗАБ).

В резервный список попали Валентин Кошевой ("Азот Пулавы", Польша), Александр Южбабенко ("Спартак", Россия), Вячеслав Садовый ("Бакэу", Румыния), Эдуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАБ), Иван Бурзак и Дмитрий Артеменко (оба – ZTR).

После четырех сыгранных туров Украина занимает второе место в отборочной группе, имея в своем активе 6 очков. У Дании, которая на первом месте, тоже 6 пунктов. Третья Черногория имеет три балла в активе. Из группы выходят две лучшие сборные, а также четыре лучшие команды, которые заняли третьи места в своих группах.