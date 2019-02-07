Сборная Украины обыграла Болгарию в матче Кубка Федерации

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Костюк и Киченок принесли победу сборной Украины
Костюк и Киченок принесли победу сборной Украины / Федерация тенниса Украины

В решающем матче противостояния между сборными Украины и Болгарии в Кубке Дэвиса, украинки сумели победить.

После первых двух матчей счет был равным – Марта Костюк победила, но Екатерина Козлова уступила Виктории Томовой. Поэтому все решалось в парном матче Марты Костюк и Надежды Киченок.

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Украинки удачно начали игру, всухую выиграв первый сет 6:0.

Зато во втором сете игра была равной. В шестом гейме украинки отдали свою подачу. И при счете 3:5 сумели выиграть три гейма подряд. Однако сразу после этого болгарки сумели реализовать брейк-пойнт. Поэтому все решалось на тай-брейке. Все семь подач подряд выиграли украинки.

Костюк / Киченок – Шиникова / Томова 2:0 (6:0, 7:6(0))

Таким образом, сборная Украины выиграла противостояние против Болгарии. Впереди у украинок матч против сборной Эстонии 8 февраля.

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Теги: Спорт Марта Костюк Теннис
Источник: 24 канал
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