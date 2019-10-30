Сборная Украины одержала феерическую победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
В Бухаресте состоялся чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 23 лет.
Сборная Украины получила 15 медалей, заняв первое общекомандное место, пишет Tribuna.com.
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Золото чемпионата завоевали Камила Конотоп (весовая категория 55 кг), Ирина Деха (76 кг), Дмитрий Вороновский (55 кг).
Серебро получили: Ангелина Ломачинская (49 кг), Мария Тимощук (59 кг), Алина Марущак (71 кг), Анастасия Маневский (76 кг), Кирилл Пирогов (96 кг), Владимир Гоза (102 кг), Богдан Гоза (102 кг ).
Бронзовые призеры: Олег Газенко (+109 кг), Алина Киричук (71 кг), Кристина Бородина (81 кг), Анастасия Власенко (+87), Андрей Божук (96 кг).
Спорт 24 писал, что украинец Дмитрий Чумак завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходил в Таиланде.