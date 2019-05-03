Сборная Украины одержала третью награду на чемпионате мира по неолимпийским видам триатлона

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Сборная Украины одержала третью награду на чемпионате мира по неолимпийским видам триатлона

В Испании продолжается чемпионат мира по неолимпийским видам триатлона. По итогам трех из пяти видов программы, сборная Украины завоевала уже три медали.

Медальный дубль оформил Виталий Воронцов. В первый день соревнований он завоевал серебро на юниорском чемпионате мира по дуатлону, а теперь еще раз оказался на пьедестале почета. На мировом первенстве по акватлону в своей возрастной группе решающим для украинца стал заключительный беговой сегмент, на протяжении которого Виталий сумел продемонстрировать второе время и все же заскочить в ТОП-3 юниорского чемпионата мира. Так, по итогам соревнований Воронцов пропустил вперед лишь хозяев трассы – испанцев Эстебана Басанту и Хорхе Гонсалеса.

Таким образом, по итогам трех видов программы ITU Multisport World Championship 2019 наша команда получила три награды: серебро и бронзу в дуатлоне в акватлоне завоевал наш юниор Виталий Воронцов, а София Прийма на чемпионате мира по кросс-триатлону среди молодежи заняла второе место.

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Теги: Спорт Триатлон
Источник: 24 канал
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