Сборная Украины одна из самых дешевых команд Евро-2020, Англия – самая дорогая

Авторитетный портал Тransfermarkt подсчитал трансферные стоимости составов национальных команд, которые гарантировали себе участие в чемпионате Европы-2020. Среди этих команд и сборная Украины.

На этот момент определены 20 из 24 участников. Еще четыре сборные станут известны по итогам плей-офф, который состоится в марте 2020 года.

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Среди 20 сборных, которые гарантированно выступят на Евро-2020, украинцы расположились на 18-м месте. Стоимость сборной Украины составляет 125 миллионов евро.

Самым дорогим футболистом сборной Украины является игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Его стоимость, по данным Тransfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Дешевле состав чем украинский только у Чехии и Финляндии. В первую тройку самых дорогих команд попали Англия, Испания и Франция.

Стоимость сборной Англии составляет 1,25 миллиарда евро.

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Нидерланды и Австрия, с которыми украинская команда сыграет в группе, занимают 8-ю и 11-ю позицию соответственно.



Рейтинг стоимости сборных, вышедших на Евро-2020 / Тransfermarkt