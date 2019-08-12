Сборная Украины официально сыграет матчи в Днепре и Запорожье

Два товарищеских матча, которые запланированы у сборной Украины в 2019 году, примут Днепр и Запорожье.

10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки – сборной Нигерии.

"Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в Днепре в ноябре прошлого года, такое решение является абсолютно логичным и справедливым. Этот матч станет лучшим подарком Днепру, главному форпосту на востоке Украины, и первым поединком сборной в городе за последние 10 лет", – заявил президент УАФ Андрей Павелко.

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Также Исполком УАФ утвердил местом проведения товарищеского матча Украина – Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арену". Эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.