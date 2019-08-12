Сборная Украины официально сыграет матчи в Днепре и Запорожье

152 Читати новину українською
Днепр примет товарищеский матч сборной Украины
Днепр примет товарищеский матч сборной Украины / УАФ

Два товарищеских матча, которые запланированы у сборной Украины в 2019 году, примут Днепр и Запорожье.

10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки – сборной Нигерии.

"Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в Днепре в ноябре прошлого года, такое решение является абсолютно логичным и справедливым. Этот матч станет лучшим подарком Днепру, главному форпосту на востоке Украины, и первым поединком сборной в городе за последние 10 лет", – заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Читайте также: Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора

Также Исполком УАФ утвердил местом проведения товарищеского матча Украина – Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арену". Эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.

blog_ava
Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
12 августа
24529
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео
12 августа 21:57 Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео
208
Трансферы команд УПЛ: онлайн
12 августа 16:16 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4052
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
9 августа 17:08 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4424
Беринчик выбрал неожиданную партнершу и станцевал с ней прямо в боксерском зале: видео
12 августа 20:05 Беринчик выбрал неожиданную партнершу и станцевал с ней прямо в боксерском зале: видео
59
Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
12 августа 14:28 Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
Ігор Саджениця 264
Новости
Больше новостей
Залиште відгук