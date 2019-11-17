Сборная Украины определилась с формой и заявкой на матч против Сербии: кто может сыграть

Сборная Украины по футболу готовится к принципиальному матчу против сборной Сербии. Квалификационная игра Евро-2020 состоится в Белграде в воскресенье, 17 ноября. Начало матча в 16:00.

На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Соперники выйдут на поле в красном.

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Заявка сборной Украины на матч с Сербией:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 6. Артем Шабанов, 16. Виталий Миколенко, 19. Сергей Болбат, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 13. Владимир Шепелев, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Евгений Шахов, 18. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Беседин..

Из футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попали Дмитрий Иванисеня и Марьян Швед.