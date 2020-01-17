Сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020

Тренировочной базой сборной Украины на время чемпионата Европы станет стадион в городе Волунтари. Город Волунтари расположен возле Бухареста, где "сине-желтые" сыграют два матча.

О том, что сборная Украины будет тренироваться в Волунтари сообщает ресурс Sport Arena. Сейчас в сборной Украины информацию не подтвердили.

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Местная арена названа в честь бывшего футболиста сборной Румынии Ангела Йорденеску и рассчитана на 4,6 тысячи мест.

Город Волунтари расположен в шести километрах от центра Бухареста, в котором команда Андрея Шевченко будет базироваться во время Евро.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее рассказал, что команда будет готовиться к Евро-2020 в Харькове.