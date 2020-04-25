Сборная Украины опустилась на свою худшую позицию в мировом рейтинге

Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

После отмены большинства турниров из-за коронавируса, рейтинг не получил значительных изменений, но сборная Украины все же потеряла одну ступень – с 25 места она опустилась на 26-е.

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26 позиция – худший результат Украины с начала ведения рейтинга IIHF в 2003 году.

В феврале главная команда страны в рамках квалификации на Олимпийские игры уступила Польше (1:6) и Казахстану (1:8), а также обыграла Нидерланды (3:0). В следующий раунд отбора украинцы не прошли.

В топ-10 изменений не произошло – лидируют Канада, Россия и Финляндия. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

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