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Сборная Украины осталась без тренера после провального Евро-2020 по гандболу

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Сергей Бебешко / handball.net.ua

Мужская сборная Украины по гандболу осталась без тренера. Сергей Бебешко покинул тренерское кресло после провала на Евро-2020.

Информацию об отставке Бебешко подтвердил президент ФГУ Андрей Мельник.

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После завершения нашего участия в турнире Сергей Васильевич написал заявление о том, что он покидает пост главного тренера сборной Украины. Мы же можем только поблагодарить его – его работа действительно заметна,
– цитирует Мельника сайт ФГУ.

Пока не известно, кто возглавит команду. По словам Мельника, на исполкоме ФГУ будут рассмотрены кандидатуры на должность главного тренера мужской сборной.

Сборная Украины на Евро-2020 проиграла три матча – Северной Македонии (25:26), Австрии (30:24) и Чехии (29:33).

Также произошли изменения в тренерском штабе женской сборной Украины

На должность главного тренера команды назначен Заслуженный тренер Украины Борис Николаевич Чижов. Он уже в полном объеме занимается выполнением своих обязанностей,
– заявил Мельник.

Чижов сменил на тренерском мостике женской сборной Украины Наталью Ляпину.

В отборе к женскому Евро-2020 женская команда в прошлом году встречалась на выезде с Румынией (24:27) и дома с Польшей (26:27).

Впереди у сборной еще два матча с Фарерскими островами, а также домашний поединок против румынок и гостевая игра с Польшей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
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