Сборная Украины остановилась в Киеве в фартовой для "Реала" гостиницы

Сборная Украины по футболу прибыла в Киев. Там "сине-желтые" остановились в отеле "Опера".

К слову, отель "Опера" впервые принимает главную команду страны. Однако футболисты здесь гостят довольно часто: например, донецкий "Шахтер" традиционно использует этот отель для заезда перед играми в Киеве.

Читайте также: Украина – Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Еще один интересный факт – именно в этих апартаментах в прошлом году останавливались перед победным для них финалом Лиги чемпионов футболисты мадридского "Реала". Среди них был и Криштиану Роналду, который на этот раз в Киев прибыл в составе сборной Португалии.