Сборная Украины остановилась в Киеве в фартовой для "Реала" гостиницы

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Сборная Украины прибыла в Киев
Сборная Украины прибыла в Киев / Павел Кубанов, УАФ

Сборная Украины по футболу прибыла в Киев. Там "сине-желтые" остановились в отеле "Опера".

К слову, отель "Опера" впервые принимает главную команду страны. Однако футболисты здесь гостят довольно часто: например, донецкий "Шахтер" традиционно использует этот отель для заезда перед играми в Киеве.

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Еще один интересный факт – именно в этих апартаментах в прошлом году останавливались перед победным для них финалом Лиги чемпионов футболисты мадридского "Реала". Среди них был и Криштиану Роналду, который на этот раз в Киев прибыл в составе сборной Португалии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Украина – Португалия Сборная Украины по футболу Футбол
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