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Сборная Украины отказалась от натурализации американского игрока

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Кейси Шеферд
Кейси Шеферд / ФБУ

Защитник "Киев-Баскета" Кейси Шеферд не будет натурализован для выступления за национальную сборную Украины.

Об этом рассказал главный тренер обеих команд Айнарс Багатскис.

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"Многое начинается с разыгрующих: Кейси Шеферд – быстрый игрок, быстро переходил центр, но из-за его долгой оценки ситуации мы, например, проиграли несколько игр, в частности "Вентспилсу" дома. Он принимал неправильное решение, и мы тут же получали", – сказал Айнарс.

Да, в какой-то момент мы рассматривали Шеферда как игрока сборной, но это не было самоцелью. Если был бы другой качественный разыгрывающий, который может ускорить и улучшить игру, может быть, мы бы его и рассматривали.

  • Ранее информацию о том, что Федерация баскетбола Украины готовится пригласить Шеферда в сборную, объявил президент организации Михаил Бродский.
  • В прошлом сезоне Суперлиги Кейси провел 18 матчей, в среднем набирая 13,6 очка и отдавая 3,5 результативных передачи за игру.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
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