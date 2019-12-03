Сборная Украины перед Евро-2020 сыграет с Ирландией в Дублине – возможная дата поединка

Украинская ассоциация футбола продолжает вести переговоры с Ирландской федерацией относительно товарищеского поединка.

По информации Sport Arena, Украина может провести спарринг с Ирландией в Дублине 2 июня. Стороны продолжают вести переговоры о проведении этой товарищеской игры.

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Что касается второго спарринга перед Евро-2020, то он должен состояться 7 июня. Однако имя соперника пока остается неизвестным.

"Сине-желтые" уже знают имена двух соперников в следующем году. В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко сыграет 27 марта, с Польшей – 30-го. Оба поединка будут выездными.

В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник будет известен в следующем году. Им может стать сборная Румынии, если окажется сильнейшей в пути А. В противном случае Украина сыграет с победителем пути D, где встретятся между собой в полуфиналах Грузия и Беларусь, а также Северная Македония и Косово.