Сборная Украины перед стартом олимпийской квалификации потеряла пятерых хоккеистов

Сборная Украины назвала состав, которым отправилась в казахстанский Нур-Султан на матчи олимпийского квалификационного турнира. Там соперниками украинцев в борьбе за единственную путевку в следующий раунд отбора станут сборные Казахстана, Польши и Нидерландов.

Главный тренер команды Сергей Витер сможет рассчитывать на 23 исполнителей: 3 вратарей, 8 защитников и 12 нападающих, пишет Xsport.

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Голкипер Олег Петров ( "Днепр"), защитники Юрий Сильницкая ( "Донбасс"), Владислав Грыцких ( "Кременчуг"), Сергей Афанасьев ( "Днепр") и форвард Илья Коренчук ( "Донбасс"), не помогут сборной Украины в ближайших матчах отбора на Олимпийские игры.

Тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на вышеперечисленных игроков по одной простой причине – у них нет украинских паспортов. Федерация хоккея Украины занимается вопросом натурализации пяти хоккеистов только с 10 января. Подготовить необходимые документы ФХУ не успела. Президент федерации Анатолий Брезвин от комментариев отказался.

Состав сборной Украины по хоккею:

Вратари: Кирилл Кучер ( "Белый Барс"), Никита Гордюшин ( "Кременчуг"), Артур Оганджанян ( "Twin City Thunder", США)

Защитники: Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все – "Донбасс"), Павел Таран, Владимир Олексюк (оба – "Белый Барс"), Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба – "Кременчуг"), Игорь Мережко ( "Хумо", ВХЛ)

Нападающие: Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба – "Днепр"), Александр Костиков, Никита Буценко (оба – "Донбасс"), Роман Благой, Сергей Бабинец (оба – "Белый Барс"), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все – "Кременчуг"), Андрей Михнов ( "Металлург", Беларусь), Дмитрий Нименко ( "Стяуа", Румыния), Глеб Кривошапкин ( "Ogden Mustangs", США)

Матчи олимпийской квалификации в Казахстане сборная Украины проведет с 6-го по 9 февраля.