Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала два золота Всемирной серии FINA в Париже

В финальной части на этапе Мировой серии FINA в Париже украинские представительницы артистического плавания Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали две медали высшей пробы.

В финале боролись 22 дуэта. Украинки дважды оставили своих соперниц за спиной – в произвольной и технической программах.

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Главными соперницами украинской пары была сборная Франции, которая завоевала серебро соревнований. Третью ступеньку на пьедестале заняла сборная Соединенных Штатов Америки.

Представительницами Франции были сестры-близняшки Шарлотта и Лори Трембли. За сборную США выступали Анита Альварес и Линди Шредер.

В технической программе Марта Федина и Анастасия Савчук поразили судей своим замечательным выступлением, набрав в общей сложности 90,8721 балла.

Напомним, в прошлом году Марта Федина и Анастасия Савчук стали победителями суперфинала Мировой серии по артистическому плаванию в Будапеште (Венгрия). Анастасия Савчук и Марта Федина уже получили лицензию на участие в Олимпиаде 2020.