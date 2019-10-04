Сборная Украины по баскетболу 3х3 нанесла Бразилии первое поражение на чемпионате мира

2 Читати новину українською
Сборная Украины по баскетболу 3х3
Сборная Украины по баскетболу 3х3 / ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала важнейшую победу в третьем матче группового раунда чемпионата мира U-23, обыграв команду Бразилии со счетом 20:16.

Команда Тимура Арабаджи нанесла бразильцам первое поражение на турнире и продолжает преодолевать турнирную сетку без поражений.

Читайте также: Сборная Украины по баскетболу одержала яркую победу на чемпионата мира 3х3: видео

К слову, Украина, Бразилия и Италия претендуют на две путевки в плей-офф мирового первенства.

Заключительный – не менее важный – матч группового раунда наши ребята сыграют именно против команды Италии в 14:45.

В первом поединке на чемпионате мира Украина разгромила Кыргызстан со счетом 22:9.

blog_ava
Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня
2361
Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
сегодня 11:53 Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
Ігор Саджениця 100
Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус
сегодня 08:42 Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус
Михайло Гема 218
Лига Европы: результаты матчей 3 октября
сегодня 08:21 Лига Европы: результаты матчей 3 октября
Ігор Саджениця 2991
Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве
3 октября 16:34 Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве
Ігор Саджениця 213
История встреч "Динамо" и "Шахтера" в Кубке Украины: киевляне выигрывают только в финале
3 октября 14:22 История встреч "Динамо" и "Шахтера" в Кубке Украины: киевляне выигрывают только в финале
Михайло Гема 93
Новости
Больше новостей
Залиште відгук