Сборная Украины по баскетболу 3х3 нанесла Бразилии первое поражение на чемпионате мира

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала важнейшую победу в третьем матче группового раунда чемпионата мира U-23, обыграв команду Бразилии со счетом 20:16.

Команда Тимура Арабаджи нанесла бразильцам первое поражение на турнире и продолжает преодолевать турнирную сетку без поражений.

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К слову, Украина, Бразилия и Италия претендуют на две путевки в плей-офф мирового первенства.

Заключительный – не менее важный – матч группового раунда наши ребята сыграют именно против команды Италии в 14:45.

В первом поединке на чемпионате мира Украина разгромила Кыргызстан со счетом 22:9.