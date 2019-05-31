Сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграли в Женской серии в Китае

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не слишком удачно выступила в Женской серии. Украина не сумела выйти из группы.

Все три матча состоялись в один день – в пятницу, 31 мая, в Китае.

В первом матче украинки уступили Японии. Наши девушки первыми открыли счет. Филевич дальним попаданием затем увеличила преимущество после ответа японок. Но соперницы постепенно на скорости перехватили инициативу. В дальнейшем украинки были вынуждены догонять. Впрочем, похоже, сказалась усталость после длительного перелета накануне. Японки уверенно довели поединок до победы.

Украина – Япония 10:21

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Шанс на выход в плей-офф украинки получили после победы над хозяйками турнира – сборной Китая. Украинки захватили лидерство на старте встречи. Однако впоследствии крепкие соперницы добавили прессинга и выровняли борьбу. Лишь на последней минуте настойчивость украинок позволила вырвать победный результат.

Украина – Китай 21:18

Но этого оказалось мало. Ведь украинки уступили в заключительном матче группового раунда, не сумев одолеть команду Нидерландов. Борьба в этом поединке велась до последних секунд, однако в решающий момент игры наши соперницы сумели вырвать победу. После точного двухочкового от Кристины Филевич, которая сравняла счет (13:13), нидерландские баскетболистки набрали одно очко из-под кольца и реализовали один из двух штрафных, установив окончательный счет матча – 15:13.

Нидерланди – Украина 15:13

Таким образом, сборная Украины, выиграв один из трех матчей группового раунда, завершила выступление на турнире, заняв последнее место в своем квартете. Наши девушки имели одинаковое количество побед с японками, однако пропустили соперниц вперед из-за поражения в очной встрече. Китаянки стали первыми (2 победы, 1 поражение), а Нидерланды, которые Китаю проиграли, с аналогичным показателем стали вторыми.