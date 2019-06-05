Сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет в четвертьфинале на чемпионате мира

Мужская и женская сборные Украины U-18 завершили выступления на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу 3х3 в монгольском Улан-Баторе.

Девушки в заключительном матче уверенно обыграли команду Шри-Ланки – 22:4. Однако существенного турнирного значения этот результат уже не имеет. Украинки не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Читайте также: Украинский баскетболист вошел в топ-5 игроков чемпионата Испании

Роковым оказалось поражение в стартовом матче против мексиканок. Именно они и оттеснили нашу команду на третью строчку турнирной таблицы группы.

Мужская сборная также победила в заключительном матче группы. Наши ребята уверенно одолели Казахстан – 22:10.

В итоге украинцы заняли второе место в группе и вышли в четвертьфинал. При этом наша команда показала в результате более высокую результативность, чем мощная российская сборная, которая финишировала первой.

Соперник сборной Украины в четвертьфинале определится после завершения борьбы в группе D.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram