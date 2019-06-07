Сборная Украины по баскетболу 3х3 в драматической борьбе покинула чемпионат мира

Мужская сборная Украины U-18 в драматичной борьбе проиграла команде Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3 в монгольском Улан-Баторе.

Соперники сразу начали с насыщенной физической борьбы. Аргентинцам удалось провести две результативные атаки на старте. В то же время ответ от украинцев не дошел до завершения. Нашим пришлось впоследствии догонять четырехочковое отставание, пишет ФБУ.

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Очень вовремя попал из-за дуги Сидорук. Однако соперники снова оторвались на четыре очка. После половины игрового времени у нас упала результативность при завершении атак. Зато соперник, похоже, поймал кураж, несколько раз эффектно завершая атаки аллей-упами.

За три минуты до конца украинцы отставали на 7 очков. На последних двух минутах нашим ребятам удалось все же догнать соперника. При равном счете соперники снова вышли вперед, но ответ из-за дуги вернула лидерство украинцам – 20:19.

Однако последнюю победную атаку не удалось провести. Аргентинцы 0,2 секунды до сирены заработали два штрафных. Они оказались точными – Аргентина в полуфинале.

Спорт 24 писал, что женская сборные Украины U-18 завершили выступления еще на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу 3х3 в монгольском Улан-Баторе.

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