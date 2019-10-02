Сборная Украины по баскетболу одержала яркую победу на чемпионата мира 3х3: видео

Мужская сборная Украины U-23 удачно начала чемпионата мира 3х3 в Китае. Украинцы выиграли два стартовых поединка на групповом этапе.

Стартовый матч мужской команды против Кыргызстана на бумаге и по факту выглядел разминкой. Украинцы одержали разгромную победу.

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Второй матч против Катара стал настоящим украшением игрового дня и образцовой иллюстрацией волевой победы. Украинцы тяжело вкатились в игру, а стартовые две минуты остались полностью за их соперником – 1:5.

Впервые наши ребята вышли вперед в матче лишь за 28 секунд до завершения игры. Два дальних попадания подряд от Мусиенко и хорошая работа в защите нашей команды помогли дожать одного из конкурентов за выход из группы – 15:13.

Катар – Украина 13:15

Украина: Мусиенко 8, Балабан 6, Ткаченко 1, Руслов 0

Катар – Украина видео лучших моментов матча

После двух матчей сборная Украины имеет стопроцентный показатель побед и хорошие шансы на выход из группы. 3-го октября у команды Тимура Арабаджи выходной, зато в борьбу включаются еще два соперники по группе сборные Италии и Бразилии, с которыми Украина встретится 4-го октября.