Сборная Украины по баскетболу одержала яркую победу на чемпионата мира 3х3: видео

34 Читати новину українською
Сборная Украины U-23 выиграла стартовые матчи на чемпионате мира 3х3
Сборная Украины U-23 выиграла стартовые матчи на чемпионате мира 3х3 / fbu.ua

Мужская сборная Украины U-23 удачно начала чемпионата мира 3х3 в Китае. Украинцы выиграли два стартовых поединка на групповом этапе.

Стартовый матч мужской команды против Кыргызстана на бумаге и по факту выглядел разминкой. Украинцы одержали разгромную победу.

Читайте также: Женская сборная Украины по баскетболу победно стартовала на чемпионате мира 3х3: видео

Второй матч против Катара стал настоящим украшением игрового дня и образцовой иллюстрацией волевой победы. Украинцы тяжело вкатились в игру, а стартовые две минуты остались полностью за их соперником – 1:5.

Впервые наши ребята вышли вперед в матче лишь за 28 секунд до завершения игры. Два дальних попадания подряд от Мусиенко и хорошая работа в защите нашей команды помогли дожать одного из конкурентов за выход из группы – 15:13.

Катар – Украина 13:15

Украина: Мусиенко 8, Балабан 6, Ткаченко 1, Руслов 0

Катар – Украина видео лучших моментов матча

После двух матчей сборная Украины имеет стопроцентный показатель побед и хорошие шансы на выход из группы. 3-го октября у команды Тимура Арабаджи выходной, зато в борьбу включаются еще два соперники по группе сборные Италии и Бразилии, с которыми Украина встретится 4-го октября.

blog_ava
Что такое глютен: какова его польза и вред
сегодня
1377
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
сегодня 19:58 "Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
623
"Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
сегодня 19:15 "Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
96
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня 13:21 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
361
Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео
сегодня 10:05 Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео
144
Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
1 октября 22:38 Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
754
Новости
Больше новостей
Залиште відгук