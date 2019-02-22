Сборная Украины по баскетболу потеряла топ-игрока перед важным матчем

Из-за болезни центровой Артем Пустовой не приедет в Украину. Поэтому он не сможет помочь сборной в матче против Черногории.

Перед тем баскетболист "Барселоны" получил согласие на приезд в Украину на матч против Черногории 22 февраля. При этом что за день до этого матча, 21 февраля, он должен был сыграть за свой клуб против "Басконии".

Читайте также: Украинская баскетболистка подписала контракт с клубом из женской НБА

Однако, из-за температуры Пустовой не попал в заявку на эту игру. Таким образом, из-за болезни Артем не сможет принять участие в матче Украины против Черногории. Его участие в матче против Словении под вопросом.