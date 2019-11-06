Сборная Украины по баскетболу заняла высокое место в европейском рейтинге ФИБА

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Женская сборная Украины по баскетболу
Женская сборная Украины по баскетболу / ФБУ

Официальный сайт ФИБА перед стартом отборочного цикла опубликовал традиционный рейтинг лучших команд Европы.

В топ-3 аналитики ФИБА включили команды России, Словении и Италии, а Украина оказалась на 8 позиции.

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Среди соперниц украинок по квалификации Евробаскета выше оказалась только сборная Бельгии (5 место). Португалия (25 место) и Финляндия (28-е) считаются аутсайдерами квартета.


Топ-10 рейтинга ФИБА

Сейчас Украина готовится к стартовым матчам отбора на Евробаскет-2021. Женская сборная Украины 14 ноября сыграет на выезде против Бельгии, а 17 ноября в Харькове будет противостоять Португалии.

Спорт 24 писал, что в воскресенье, 27 октября, состоялись последние матчи 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу. Путевки в следующий раунд завоевали еще шесть команд.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
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