Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
Мужская сборная Украины U-23 завоевала серебряные медали чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу. В решающем поединке украинцы уступили россиянам.
Россия – Украина 21:11
Украина: Мусиенко 3, Балабан 2, Ткаченко 4, Руслов 2
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Украинцы первыми провели результативную атаку. Правда, соперники быстро ответили еще и реализовали штрафной. В жесткой борьбе россиянам удалось захватить преимущество, заставляя украинцев догонять.
На экваторе игрового времени преимущество россиян впервые возросло до четырех очков. Соперники стали чаще бросать из-за дуги, поэтому впоследствии разница достигла шести очков.
До последних секунд на площадке продолжалась борьба. Однако нашей команде так и не удалось переломить ход поединка. В итоге сборная Украины получила серебряные медали.