Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3

Мужская сборная Украины U-23 завоевала серебряные медали чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу. В решающем поединке украинцы уступили россиянам.

Россия – Украина 21:11

Украина: Мусиенко 3, Балабан 2, Ткаченко 4, Руслов 2

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Украинцы первыми провели результативную атаку. Правда, соперники быстро ответили еще и реализовали штрафной. В жесткой борьбе россиянам удалось захватить преимущество, заставляя украинцев догонять.

На экваторе игрового времени преимущество россиян впервые возросло до четырех очков. Соперники стали чаще бросать из-за дуги, поэтому впоследствии разница достигла шести очков.

До последних секунд на площадке продолжалась борьба. Однако нашей команде так и не удалось переломить ход поединка. В итоге сборная Украины получила серебряные медали.