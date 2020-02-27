Сборная Украины по биатлону победила на Чемпионате Европы в смешанной эстафете, опередив россиян

На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась смешанная эстафета. Победила сборная Украины.

На этот старт сборная Украина вышла в таком составе: Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Валя Семеренко не слишком удачно стреляла, допустив два промаха уже на первой стрельбе. Еще один промах она совершила на второй стрельбе. Однако благодаря удачной скорости она опередила соперниц и передала эстафету первой. Зато значительно лучше стреляла Юлия Джима – лишь один промах при первой стрельбе, и чистая стрельба во время второй. Но Артем Прима от нее получил эстафету вторым, с отставанием в 9 секунд от Беларуси.

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Прима сумел в борьбе догнать белоруса Антона Смольского – оба трижды промахнулись во время двух стрельб. Но более высокая скорость украинца позволила нам снова выйти в лидеры.

Дмитрию Пидручному противостоял белорус Сергей Бочарников. Другие сборные в то время были далеко позади. Дуэль двух опытных спортсменов закончилась в пользу украинца. В последней стрельбе Пидручный отстрелялся чисто, зато его соперник сделал два промаха. А потом использовал три запасных патрона, поэтому отправился на штрафной круг.

Поэтому Пидручный едва ли не наедине финишировал с флагом Украины. Зато за два других места на пьедестале разгорелась борьба между Россией, Норвегией и Белоруссией. Победили первые две.

Украина (0+9) +1:11:32,1

Россия (0+9) +32,2

Норвегия (0+3) +33,7



Результаты смешанной эстафеты на Чемпионате Европы по биатлону