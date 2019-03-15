Сборная Украины по биатлону побежит эстафету в Эстерсунде без лидера команды
Женская и мужская сборная Украины по биатлону определились с составами на эстафету в рамках чемпионата мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
За мужскую команду побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
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Прима стартует первым, Семенов – вторым, третий – Тищенко, четвертый – Ткаленко, сообщает UA:Биатлон.
Чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный не выступит в эстафете. В воскресенье он стартует в масс-старте ЧМ. Мужская эстафета состоится завтра, 16 марта. Начало в 18:30.
За женскую команду побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, а также Вита и Валентина Семеренко.
Меркушина стартует первой, второй Вита Семеренко, Юлия Джима третья, четвертая – Валентина Семеренко. Женская эстафета состоится также 16 марта. Начало в 15:15.
Отметим, что в четверг, 14 марта, состоялась смешанная одиночная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украина заняла 5 место.