Сборная Украины по биатлону побежит эстафету в Эстерсунде без лидера команды

Женская и мужская сборная Украины по биатлону определились с составами на эстафету в рамках чемпионата мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

За мужскую команду побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Читайте также: Украинская биатлонистка выиграла золото в спринте на этапе Кубка мира IBU

Прима стартует первым, Семенов – вторым, третий – Тищенко, четвертый – Ткаленко, сообщает UA:Биатлон.

Чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный не выступит в эстафете. В воскресенье он стартует в масс-старте ЧМ. Мужская эстафета состоится завтра, 16 марта. Начало в 18:30.

За женскую команду побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, а также Вита и Валентина Семеренко.

Меркушина стартует первой, второй Вита Семеренко, Юлия Джима третья, четвертая – Валентина Семеренко. Женская эстафета состоится также 16 марта. Начало в 15:15.

Отметим, что в четверг, 14 марта, состоялась смешанная одиночная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украина заняла 5 место.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram