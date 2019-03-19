Сборная Украины по биатлону уволит россиян из штаба команды

Сборная Украины по биатлону официально расторгнет соглашение с российскими сервисменами по окончании сезона 2018/19.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию с российскими сервисменами в команде, на работу которых по ходу сезона жаловались спортсмены.

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По словам Брынзака, российские сервисмены не будут продолжать работу в сборной и уже ведутся переговоры со специалистами из Италии.

С российскими сервисменами мы однозначно не будем продолжать сотрудничество. Мы уже ведем переговоры с итальянскими. Будем больше доверять и нашим ребятам. Но, при этом, не хотелось бы, чтобы молодые тренеры Ященко и Кравченко использовались как сервисмены – они нам нужны именно в тренерской роли. Поэтому мы сейчас занимаемся поиском сервисменов.

"Учитываем и рекомендации Виталия Руденчика, который долгое время возглавлял сервис-группу у нас, а теперь перешел на работу в Fischer. Общаемся и с тренерами, выслушиваем их пожелания. Думаю, к сезону сможем полностью решить этот вопрос", – сказал Владимир Брынзак в интервью Biathlon.com.ua.

Ранее Спорт 24 писал, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный после неудачного масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место связал плохой результат именно с "ужасным" качеством лыж.

Позже о проблемах, связанных с лыжами, которые готовили российские сервисмены, высказал Артем Прима. Также украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.

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