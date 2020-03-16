Сборная Украины по биатлону вернулась домой после досрочного завершения сезона – фото

Из-за масштабной пандемии коронавируса досрочно завершился соревновательный сезон у биатлонистов. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, а также две гонки этапа в Контиолахти были отменены.

Вечером, 15 марта, сборная команда Украины рейсом из Хельсинки вернулась домой, пишет Xsport.

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В аэропорту "Борисполь" команду встречали несколько фанатов, которые подготовили для любимых спортсменов цветы и оригинальные подарки, а также близкие и родные биатлонистов.

Первой в зал прилета вышла капитан женской команды Елена Пидгрушная. Несмотря на не самую лучшую летнюю подготовку олимпийская чемпионка осталась довольна показанными результатами в нынешнем сезоне, однако отметила, что допустила слишком много ошибок на этапах Кубка мира:

Сезон, конечно, выдался неоднозначным. С одной стороны у нас есть медаль чемпионата мира, есть медали чемпионата Европы, но в то же время не лучшие выступления на этапах Кубка мира. Достаточно смазанный этот год, далеко не все получалось. Я думаю, у каждого из нас есть какой-то осадок, можно было бы сказать – если бы не... Ну а я так вообще лузер этого года, собрала все ошибки, которые только можно было сделать. И когда сейчас смотришь протокол, если бы не дисквалификация в смешанной эстафете в Поклюке, мы бы вернули квоту. Ну, каюсь, принимаю, но ничего изменить не могу, к сожалению.



Елена Пидгрушная / Фото: Xsport

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После короткой паузы биатлонистов ждет чемпионат Украины, который запланирован в конце марта на новом биатлонном комплексе в Буковеле. Конечно, если позволит карантинный режим на территории нашей страны. Ведущий тренер сборной Украины Сергей Седнев отмечает, что новая арена готова принять соревнования:

Надеюсь, что все же чемпионат Украины состоится. Конечно, будет участвовать основная команда. Возможно, не все. Знаем, что Юли Журавок точно не будет и Дарьи Блашко. Но все остальные должны быть.



Сергей Седнев и Вита Семеренко / Фото: Xsport

По итогам нынешнего сезона женская сборная Украины заняла шестое место в зачете Кубка Наций, а мужская расположилась на седьмом.

Лучшим украинским биатлонистом стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 17-м в общем зачете Кубка мира.

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