24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Сборная Украины по биатлону вернулась домой после досрочного завершения сезона – фото

- Читати новину українською

Из-за масштабной пандемии коронавируса досрочно завершился соревновательный сезон у биатлонистов. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, а также две гонки этапа в Контиолахти были отменены.

Вечером, 15 марта, сборная команда Украины рейсом из Хельсинки вернулась домой, пишет Xsport.

Читайте в нашем материале Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украині и драматическая развязка в Контиолахти

В аэропорту "Борисполь" команду встречали несколько фанатов, которые подготовили для любимых спортсменов цветы и оригинальные подарки, а также близкие и родные биатлонистов.

Первой в зал прилета вышла капитан женской команды Елена Пидгрушная. Несмотря на не самую лучшую летнюю подготовку олимпийская чемпионка осталась довольна показанными результатами в нынешнем сезоне, однако отметила, что допустила слишком много ошибок на этапах Кубка мира:

Сезон, конечно, выдался неоднозначным. С одной стороны у нас есть медаль чемпионата мира, есть медали чемпионата Европы, но в то же время не лучшие выступления на этапах Кубка мира. Достаточно смазанный этот год, далеко не все получалось. Я думаю, у каждого из нас есть какой-то осадок, можно было бы сказать – если бы не... Ну а я так вообще лузер этого года, собрала все ошибки, которые только можно было сделать. И когда сейчас смотришь протокол, если бы не дисквалификация в смешанной эстафете в Поклюке, мы бы вернули квоту. Ну, каюсь, принимаю, но ничего изменить не могу, к сожалению.


Елена Пидгрушная / Фото: Xsport

Это интересно Кубок мира по биатлону: Украина проиграла борьбу России, Бё и Вирер стали победителями сезона

После короткой паузы биатлонистов ждет чемпионат Украины, который запланирован в конце марта на новом биатлонном комплексе в Буковеле. Конечно, если позволит карантинный режим на территории нашей страны. Ведущий тренер сборной Украины Сергей Седнев отмечает, что новая арена готова принять соревнования:

Надеюсь, что все же чемпионат Украины состоится. Конечно, будет участвовать основная команда. Возможно, не все. Знаем, что Юли Журавок точно не будет и Дарьи Блашко. Но все остальные должны быть.


Сергей Седнев и Вита Семеренко / Фото: Xsport

  • По итогам нынешнего сезона женская сборная Украины заняла шестое место в зачете Кубка Наций, а мужская расположилась на седьмом.
  • Лучшим украинским биатлонистом стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 17-м в общем зачете Кубка мира.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Вита Семеренко Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
15 марта 16:16 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
15 марта 14:14 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 08:40 Нужно ли отменять Евро-2020? Опрос
Софія Кулай
15 марта 21:53 Легендарный футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривен на "Рассмеши комика" – видео
Юрій Семенюк
15 марта 20:16 Усик признался, что "заболел новым вирусом" – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук