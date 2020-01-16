Сборная Украины по биатлону "золотым" составом выступит в эстафете в Рупольдинге
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету. Гонка в рамках 5 этапа Кубка мира состоится 17 января в Рупольдинге.
Сборная Украины выступит в так называемом "золотом" составе, который выиграл эстафету на Олимпийских играх 2014 в Сочи.
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Состав сборной Украины
- Вита Семеренко
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Елена Пидгрушная
Начало эстафеты в 15:30. Трансляция гонки доступна на сайте Спорт24 по ссылке.
- В сезоне 2019/2020 состоялись три женские эстафеты. Лучшим результатом украинок является 4 ступень в Хохфильцене.
- В немецком Оберхофе украинки заняли шестое место. В Эстерсунде сборная Украины финишировала на 9-й позиции.
- Этап Кубка мира в Рупольдинге стартовал 15 января: спринтерскую гонку выиграла Тирил Экгофф.
- В мужском спринте сильнейшим стал Мартен Фуркад. Украинцы Артем Прима и Дмитрий Подручный попали в топ-10.
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