Сборная Украины по биатлону "золотым" составом выступит в эстафете в Рупольдинге

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету. Гонка в рамках 5 этапа Кубка мира состоится 17 января в Рупольдинге.

Сборная Украины выступит в так называемом "золотом" составе, который выиграл эстафету на Олимпийских играх 2014 в Сочи. Это интересно: Чемпионат мира по биатлону-2020: поборется ли сборная Украины за награды Состав сборной Украины Вита Семеренко Юлия Джима Валя Семеренко Елена Пидгрушная Начало эстафеты в 15:30. Трансляция гонки доступна на сайте Спорт24 по ссылке. В сезоне 2019/2020 состоялись три женские эстафеты. Лучшим результатом украинок является 4 ступень в Хохфильцене.

В немецком Оберхофе украинки заняли шестое место. В Эстерсунде сборная Украины финишировала на 9-й позиции.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартовал 15 января: спринтерскую гонку выиграла Тирил Экгофф.

В мужском спринте сильнейшим стал Мартен Фуркад. Украинцы Артем Прима и Дмитрий Подручный попали в топ-10.