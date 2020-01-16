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Сборная Украины по биатлону "золотым" составом выступит в эстафете в Рупольдинге

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Сборная Украины / biathlon.com.ua

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету. Гонка в рамках 5 этапа Кубка мира состоится 17 января в Рупольдинге.

Сборная Украины выступит в так называемом "золотом" составе, который выиграл эстафету на Олимпийских играх 2014 в Сочи.

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Состав сборной Украины

  1. Вита Семеренко
  2. Юлия Джима
  3. Валя Семеренко
  4. Елена Пидгрушная

Начало эстафеты в 15:30. Трансляция гонки доступна на сайте Спорт24 по ссылке.

  • В сезоне 2019/2020 состоялись три женские эстафеты. Лучшим результатом украинок является 4 ступень в Хохфильцене.
  • В немецком Оберхофе украинки заняли шестое место. В Эстерсунде сборная Украины финишировала на 9-й позиции.
  • Этап Кубка мира в Рупольдинге стартовал 15 января: спринтерскую гонку выиграла Тирил Экгофф.
  • В мужском спринте сильнейшим стал Мартен Фуркад. Украинцы Артем Прима и Дмитрий Подручный попали в топ-10.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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