Сборная Украины по боксу узнала имя нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Украины по боксу назначен Леонид Лоивский.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

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Кандидатура 58-летнего специалиста была подана Федерацией бокса Украины и утверждена Министерством молодежи и спорта Украины.

С 5 апреля Леонид Лоивский уже начал подготовку Национальной боксерской сборной к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Последним местом работы Лоивского была мужская сборная Азербайджана, вместе с которой он в 2017 году занял четвертое общекомандное место на чемпионате мира в Гамбурге и победил на Исламских играх-2017.

Спорт 24 писал, что предыдущий главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский, который работал с командой в течение 14 лет, подал в отставку по собственному желанию.

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