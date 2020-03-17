Сборная Украины по боксу вернется из Лондона, где остановили лицензионный турнир

В связи с чрезвычайно напряженной ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, уже стартовавший в Лондоне боксерский Европейский лицензионный турнир остановлен.

Такое решение приняла Олимпийская группа по подготовке и организации боксерских лицензионных турниров (BTF) от Международного олимпийского комитета. Официально соревнования отменены 16 марта по завершении вечерней программы.

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Группа BTF приняла решение о прекращении отбора на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и проведение карантинных мероприятий, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран вернуться домой. В их числе и украинцы.

Старший тренер мужской сборной Украины по боксу Леонид Лоивский заявил, что национальной команде организуют чартерный рейс для возвращения из Британии:

Национальная сборная Украины находится в Лондоне на лицензионном турнире, где мы начали, не буду говорить, но успешное выступление. Жаль, что турнир прекращается, так как ребята только разогрелись. Вы видели по боям, мы были одни из лучших, ни в чем никому не уступали, мы были сильнейшими.

Мы в хорошем настроении, с желанием возвращаемся домой. Спасибо Федерации бокса Украины за то, что нам передали сюда маски, позаботились о чартерном рейсе. Сегодня-завтра мы должны улететь. Отдохнем и будем продолжать нашу подготовку.

16 марта в весовой категории 75 килограммов Александр Хижняк досрочно одолел Камрана Шахсуварлиа (Азербайжан).

В этот день сборная Украины по боксу завоевала первую лицензию для Украины на Олимпийские игры. Ее получил капитан команды Николай Буценко.

Также Украина, к сожалению, потеряла возможность побороться за еще одну лицензию. Татьяна Коб в весовой категории 51 килограмм проиграла Сандре Драбик (Польша) за выход в полуфинал.

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