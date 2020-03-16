Сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции – не могли покинуть страну из-за коронавируса
Сборная Украины по дзюдо находилась в Греции, когда в Европе (и Украины, в частности) начали массово отменять сообщение между странами из-за коронавируса.
Наши спортсменки должны были возвращаться из греческих Салоник, их рейс отменили. Поэтому девушки могли остаться там на все время карантина. Ведь с полуночи 16 марта Украина закрыла въезд для иностранцев, а часть пунктов пропуска закрыли.
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Но все же сборной Украины по дзюдо (14 спортсменок и тренер) удалось вернуться в Украину. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, консулы Украины в Греции оперативно нашли перелет через Софию. Поэтому в понедельник, 16 марта, сборная приземлилась в Украине.
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Напомним, Кулеба отметил, что 14 марта Украина уже эвакуировала 4 молодежных сборных по регби.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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