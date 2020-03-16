Сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции – не могли покинуть страну из-за коронавируса

Сборная Украины по дзюдо находилась в Греции, когда в Европе (и Украины, в частности) начали массово отменять сообщение между странами из-за коронавируса.

Наши спортсменки должны были возвращаться из греческих Салоник, их рейс отменили. Поэтому девушки могли остаться там на все время карантина. Ведь с полуночи 16 марта Украина закрыла въезд для иностранцев, а часть пунктов пропуска закрыли.

Больше об этом Границу Украины для иностранцев закрыли: какие КПП открыты для украинцев – интерактивная карта

Но все же сборной Украины по дзюдо (14 спортсменок и тренер) удалось вернуться в Украину. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, консулы Украины в Греции оперативно нашли перелет через Софию. Поэтому в понедельник, 16 марта, сборная приземлилась в Украине.

Наші дзюдоїстки вдома️

Жіноча збірна України з дзюдо (14 спортсменок+тренер) мала повертатися з Салоніків. Але авіакомпанія скасувала рейс.

Консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Сьогодні о 9.25 ранку наша збірна приземлилася в Україні. Вітаю вдома! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2020

К слову Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Напомним, Кулеба отметил, что 14 марта Украина уже эвакуировала 4 молодежных сборных по регби.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram